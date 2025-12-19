Protéines, nutrition, santé, vitalité, satiété, alimentation, petit-déjeuner, équilibre… Faut-il vraiment manger protéiné ? Le petit déjeuner idéal ? Les protéines sont-elles les alliées de notre vitalité ou une simple mode ? À quoi servent-elles réellement, au-delà de la construction musculaire ? Peuvent-elles influencer notre moral ou notre satiété ? Comment trouver le bon équilibre entre sources animales et végétales ? Et pourquoi les femmes, à certaines étapes de leur vie, devraient-elles y prêter une attention particulière ? Coralie Costi nous aide à y voir plus clair dans la jungle des injonctions nutritionnelles. Elle nous guide pour comprendre le rôle essentiel de ces “super-héroïnes” du corps, apprendre à composer des repas équilibrés et retrouver une relation sereine et gourmande à notre alimentation.