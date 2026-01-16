Documentaire

Les protéines ont la cote. Depuis quelques années, l’industrie alimentaire en rajoute partout. On en trouve ainsi dans la composition de toute une série de produits, comme des yogourts, des glaces, des pains, des chips ou même de barres chocolatées.

Pour comprendre de quoi sont faits ces produits, ABE s’est rendu dans une des usines qui produisent des poudres de protéines à partir du lait de vache, la plus couramment utilisée dans l’industrie alimentaire.

Mais que valent ces produits par rapport à leur version standard ? Et quel est l’intérêt de manger toutes ces protéines ? Le point de vue d’une diététicienne.