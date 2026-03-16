Ce documentaire met en avant un concept assez rarement médiatisé : l’art-thérapie. Le docteur Sodji, est un chirurgien qui s’y est intéressé au fil des années, au fur et à mesure ou sa connaissance du patient obèse s’affinait. Il a constaté tout d’abord que l’obésité est une maladie dont les causes ou les conséquences sont très souvent émotionnelles. Il a ensuite observé le problème de l’image. La personne obèse fuit les miroirs, les objectifs des appareils photo et des caméras. C’est ainsi que le médecin a lancé un projet de photographie-thérapie. Puis il a organisé des groupes de parole. Une véritable révélation : « transcendée par l’effet de groupe, la personne obèse parle juste, parle vrai et libère ses souffrances… ». En suivant cette approche innovante, qui en France n’a jamais été poussée aussi loin qu’aujourd’hui en Limousin, nous donnons un nouvel éclairage sur la prise en charge de l’obésité, et nous avons assisté à des révélations sur la personne obèse et sur son humanité.

Un documentaire de Hervé Brèque, Philip Dupuis