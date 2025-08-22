Documentaire

Gabyn, Eulaly et leurs parents sont sur le départ. Direction les Etats-Unis pour une nouvelle séance du traitement révolutionnaire, Biofeedback.

Pendant ce séjour de trois semaines, les enfants devront effectuer de nombreux exercices dans le but de réussir à faire leurs premiers pas sans déambulateur.

Ce séjour aux Etats-Unis sera-t-il à la hauteur des espoirs de la famille ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Ils se battent pour voir leur enfant marcher »

Réalisation : Josza Anjembe

