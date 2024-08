Documentaire

Sans gluten, sans lactose, sans viande, sans sucre, detox… C’est un nouveau phénomène qui ne cesse de progresser. Pour des raisons médicales ou par effet de mode, de plus en plus de Français s’astreignent à un régime alimentaire restrictif en choisissant d’exclure certains aliments de leur assiette.

Que ce soit par nécessité médicale ou par simple tendance, ces choix alimentaires marquent un tournant dans les habitudes de consommation. Ce mouvement reflète une prise de conscience accrue vis-à-vis des impacts potentiels de certains aliments sur la santé et le bien-être général.

Sans gluten, cette tendance répond principalement à des préoccupations liées à des troubles comme la maladie cœliaque ou la sensibilité au gluten non cœliaque. Le gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle et l’orge, peut provoquer des réactions inflammatoires et digestives chez certaines personnes. En conséquence, un nombre croissant de Français choisissent d’adopter un régime sans gluten, parfois même en l’absence de diagnostic médical spécifique, motivés par des croyances personnelles sur les bienfaits de cette exclusion.

Sans lactose, un autre domaine de restriction alimentaire, est souvent adopté par ceux qui souffrent d’intolérance au lactose, une condition où l’organisme manque de lactase, l’enzyme nécessaire à la digestion du lactose, un sucre contenu dans les produits laitiers. Les symptômes de cette intolérance, tels que ballonnements, douleurs abdominales et diarrhée, incitent de plus en plus de personnes à éliminer le lactose de leur alimentation, avec un choix accru pour des alternatives comme le lait d’amande ou de soja.

Le sans viande, ou végétarisme et végétalisme, représente une approche plus éthique et écologique. Les raisons de cette restriction sont variées : souci de l’environnement, refus de la souffrance animale, ou désir de suivre un régime plus sain. Le végétarisme, qui exclut la viande mais conserve les produits d’origine animale comme les œufs et le lait, est souvent considéré comme une alternative viable. Le végétalisme, qui va plus loin en éliminant également tous les produits d’origine animale, est perçu par ses adeptes comme un mode de vie plus respectueux de la vie animale et de la planète.

Le sans sucre, ou réduction drastique de l’apport en sucres ajoutés, se concentre sur les risques associés à une consommation excessive de sucre, tels que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et l’obésité. Cette tendance pousse de nombreux individus à réduire leur consommation de produits transformés, de boissons sucrées et de confiseries, préférant des alternatives comme les édulcorants naturels ou les fruits.

Enfin, le concept de détox s’inscrit dans une volonté de purifier l’organisme des toxines accumulées, souvent perçues comme des résidus d’une alimentation déséquilibrée ou d’un mode de vie stressant. Les régimes détox reposent sur des programmes alimentaires temporaires comprenant des jus, des soupes et des aliments naturels, visant à revitaliser le corps et améliorer le bien-être général. Bien que cette approche soit parfois critiquée pour son manque de fondement scientifique, elle continue d’attirer ceux qui cherchent une remise à zéro.

Un documentaire d’Enquête de santé.