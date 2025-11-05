Documentaire

Loémie est une jeune maman, étudiante préparatrice en pharmacie, dynamique et coquette. Elle a 26 ans et c’est à la suite de la naissance de son 2è enfant elle a pris pas mal de kilos. C’est une habituée des régimes, elle a déjà testé le régime Dukan, la soupe aux chou, céréales et lait, régime liquide, mais à chaque fois elle reprend ses kilos. Aujourd’hui elle a décidé d’essayer le régime sur internet car elle pense que le coaching, les exercices sportifs, les menus et surtout la régularité du suivi lui permettra à coup sûre de réussir son régime. Grace au Dr Apfeldorfer, psychologue et créateur du site linecoaching on découvre les coulisses d’un site internet de coaching en ligne et le Dr Jacques Fricker nutritionniste nous vérifions le sérieux et le bien-fondé de ces sites en ligne.

Réalisation : Grace Daya

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Patrick Spica Productions