Stress, cœur, anxiété, émotions, respiration, système nerveux, prévention, vitalité, santé cardiovasculaire, burn-out, femmes et stress… Parlons de protéger notre coeur ! Pourquoi sommes-nous de plus en plus stressés ? Comment le stress agit-il réellement sur notre cœur ? Quelle différence entre un cœur stressé et un cœur malade ? Les femmes sont-elles plus sujettes au stress ? Comment la respiration peut-elle nous aider ? Le Dr Pierre Setbon nous aide à comprendre les mécanismes du stress, ses impacts visibles et invisibles sur le cœur et nous dévoile des moyens concrets de retrouver sérénité, énergie et sécurité intérieure.