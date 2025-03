Documentaire

C’est une arme inédite contre la pollution de l’air : la justice ! Des citoyens portent plainte contre l’Etat pour « carence fautive ». Et pour la première fois, ils lui réclament d’importants dommages et intérêts, jusqu’à 400 00 euros. Asthme, sinusites, allergies et même infarctus ou AVC, ils attribuent leurs maladies à la pollution de l’air chronique qui touche la vallée de l’Arve, près de Chamonix, en Haute-Savoie. Que contiennent les poussières qui se déposent dans les jardins ? Muriel, 61 ans, retraitée et asthmatique, y a passé sa vie : elle porte plainte pour elle et sa petite-fille, qui tombe malade dès que la pollution augmente. Muriel mène ses propres analyses : que contiennent les poussières qui se déposent dans les jardins ? Anne-Laure, professeure des écoles, 43 ans, se sent épuisée. Elle n’avait pas de problèmes de santé avant de s’installer ici il y a dix ans. Elle doit se faire opérer des sinus pour la deuxième fois, et s’est fracturée deux côtes l’an dernier, tant sa toux était forte. Guillaume, 48 ans, a lui été victime d’un infarctus : il a donc déménagé en Bretagne avec sa famille pour retrouver une vie normale. Un documentaire de Raphaële Schapira et James de Caupenne