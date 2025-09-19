Qu’est-ce que le paludisme et comment se répand-il ? Jamy vous explique !
Sa narcolepsie lui empoisonne la vie
Les huiles essentielles sont des composés aromatiques extraits de plantes. Elles possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé...
Le baume du tigre, un remède à base de plantes largement utilisé dans les médecines traditionnelles asiatiques, a longtemps...
Depuis la crise sanitaire, les urgences pédopsychiatriques de Rennes n’ont jamais accueilli autant d’enfants en souffrance. Les soignants, les familles et...
La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...
L’hygiène désigne l’ensemble des pratiques et des comportements visant à préserver la santé, à prévenir les maladies et à...
La consommation de café pendant la grossesse suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations parmi les futures mamans. Le café,...
Le CBD, ou cannabidiol, suscite un intérêt croissant pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, devenant rapidement un complément incontournable dans...
Dans l’univers infini du bien-être, une nouvelle étoile a fait son apparition, défiant les luminaires établis comme le THC...
Pour s’hydrater, boire de l’eau, ça coule de source ! Mais la nouvelle mode est de se laver les...
Un agriculteur biologique du Tyrol du Sud et un ancien pâtissier bavarois coopèrent pour trouver une alternative saine aux...
Un bon confort digestif est essentiel pour notre bien-être général. Voici quelques astuces pour vous aider à optimiser votre...
La santé au travail est un sujet à la fois complexe et fondamental, un enjeu central pour les individus...
Des germes et des bactéries dans les pataugeoires, fontaines et jets d’eau.
En France, 1,5 millions de personnes seraient accumulateurs compulsifs. Certains entassent seulement quelques objets quand d’autres vivent dans un...
Les légumes fermentés ont gagné en popularité ces dernières années, et pour de bonnes raisons. Non seulement ils ajoutent...
Quels sont les aliments à avoir absolument chez soi et que l’on peut utiliser au quotidien pour rester en...
Les fibres alimentaires jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre organisme. Elles contribuent à une meilleure...
l’ortie est la plante qui regroupe le plus de propriétés. Et aujourd’hui, elle est de nouveau à la mode...
