Podcast

Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Carole Dalmas, enseignante de yoga sensoriel, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Nous tenons, pour la plupart le froid comme un ennemi contre lequel il faut se protéger à tout prix. Et si le froid était au contraire notre allié ? Et s’il pouvait nous permettre de reconnecter avec nos potentialités endormies, d’explorer notre vraie nature sensible ? Carole nous fait découvrir les innombrables vertus du froid et nous accompagne de façon ludique et sensible dans l’exploration du froid au quotidien.