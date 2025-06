Podcast

Envoyé spécial a suivi Odette durant les cinq derniers jours de sa vie. Des moments heureux et doux, étonnamment joyeux, partagés en famille. Un reportage au Québec dans l’intimité d’une vie qui se termine sereinement. Odette a choisi de finir sa vie dans un éclat de rire, entourée de ses proches.

Quand l’équipe d’Envoyé spécial la rejoint près de Montréal, cette pétillante Québécoise de 64 ans, atteinte d’un cancer incurable des poumons qui la condamne, n’a plus que quelques jours à vivre. Depuis plusieurs mois, elle prépare ses proches à ce dernier au revoir et continue au quotidien de réconforter tout le monde.

Partir sans douleurs grâce à l’assistance d’un médecin, en compagnie de ses enfants et de sa famille, le jour où elle l’a décidé, est un choix bien réfléchi, une chance, dit-elle. Elle veut s’éteindre avant que la maladie ne la tue, avant que la souffrance et la déchéance physique ne la terrassent. Elle veut mourir comme elle a vécu dans la joie, et les rires. Odette nous a confié son précieux témoignage jusqu’à ses derniers mots, sa leçon de vie, pour alimenter le débat sur la fin de vie en France. Chez elle, au Québec, on ne parle ni d’euthanasie ni de suicide assisté. L’aide médicale à mourir est vue comme un soin, par les citoyens comme par les médecins. L’année passée, l’aide à mourir a représenté plus de 7% des décès et la population y est en très grande majorité favorable.

Un reportage d’Anaïs Bard, Juliette Jonas, Marion Gualandi, Baptiste Blanc et Benoît Sauvage.