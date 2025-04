Documentaire

« Je suis prisonnière de ma maladie ». Chana, Iséroise de 21 ans, souffre de la maladie de Huntington, une pathologie neurodégénérative héréditaire connue pour provoquer des troubles moteurs et des mouvements incontrôlés, des pertes d’équilibre, des difficultés à articuler et à déglutir. Chez Chana, ce sont les troubles du comportement qui sont les plus marqués : elle est régulièrement sujette à des crises d’angoisse et des crises auto-agressives. Elle a déjà tenté cinq fois de mettre fin à ses jours. « J’ai envie de me faire du mal. J’ai déjà sauté d’un pont ou tenté de m’étrangler avec un soutien-gorge ». Aujourd’hui, elle réclame le droit de mourir quand elle l’aura décidé avant que la maladie ne le décide pour elle.