Podcast

Entre avancée pour la dignité, risques d’abandon social, crise des soins palliatifs et enjeux éthiques, le débat divise profondément. Peut-on garantir un vrai choix, dans un système hospitalier sous tension ?

Bruno Dallaporta, médecin et éthicien, et François Blot, réanimateur et président de comité d’éthique, débattent des dilemmes d’une loi qui pourrait transformer notre rapport à la vie… et à la mort.