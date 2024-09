Documentaire



En France, 2 millions de personnes sont victimes d’allergies alimentaires. Plats peu goûteux, difficultés à trouver des produits sans allergènes, et refus systématique des sorties au restaurant entre amis… La blogueuse Nadia Samnut et la chef Christine Delay nous prouvent qu’on peut déguster apéro, entrée, plat et dessert en éliminant une dizaine d’allergènes de nos assiettes. Un restaurant destinés aux allergiques à ouvert en Avril au centre ville de Lyon, et aujourd’hui il existe même des épiceries spécialisés destinés aux Allergiques. Un documentaire

de Noémie Seguin et Aurélien Fougères.