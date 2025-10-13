Article

Le shiatsu est une technique de soin d’origine japonaise qui repose sur des principes issus de la médecine traditionnelle chinoise. Basé sur des pressions exercées avec les doigts, les paumes et parfois les coudes, il vise à rétablir l’équilibre énergétique du corps.

Souvent associé à la relaxation, le shiatsu est aussi une méthode thérapeutique à part entière, reconnue pour ses effets bénéfiques sur le bien-être physique et mental. Mais en quoi consiste-t-il exactement ? D’où vient-il ? Quels sont ses bienfaits et comment se déroule une séance ?

Origines et principes fondamentaux du shiatsu

Le shiatsu puise ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise, notamment l’acupuncture, et dans des pratiques japonaises ancestrales. Son nom signifie littéralement « pression des doigts » (« shi » pour doigt et « atsu » pour pression).

Dès le début du XXe siècle, cette pratique a été codifiée par Tokujiro Namikoshi, un thérapeute japonais qui a développé une approche plus structurée et accessible. Plus tard, Shizuto Masunaga, un autre maître du shiatsu, a enrichi la méthode en intégrant une vision plus holistique du corps et de l’esprit.

« Le shiatsu, c’est l’art du toucher qui libère les tensions et harmonise l’énergie. » – Shizuto Masunaga

L’un des fondements du shiatsu est le concept de ki, l’énergie vitale qui circule à travers des canaux appelés méridiens. Une mauvaise circulation du ki entraîne divers déséquilibres, pouvant provoquer des douleurs ou des troubles émotionnels.

Le rôle du praticien est donc de rétablir cette circulation en stimulant des points précis du corps, similaires à ceux de l’acupuncture, mais sans aiguilles.

Les bienfaits du shiatsu

Le shiatsu ne se limite pas à un simple moment de détente. Il apporte de nombreux bénéfices sur le plan physique et mental.

Effets sur le corps

Le shiatsu agit efficacement sur plusieurs niveaux :

Réduction du stress et de l’anxiété : en régulant le système nerveux, il aide à apaiser les tensions mentales et émotionnelles.

: en régulant le système nerveux, il aide à apaiser les tensions mentales et émotionnelles. Soulagement des douleurs musculaires et articulaires : les pressions effectuées sur les méridiens favorisent la détente et réduisent les tensions musculaires.

: les pressions effectuées sur les méridiens favorisent la détente et réduisent les tensions musculaires. Stimulation du système immunitaire : en rééquilibrant l’énergie du corps, il soutient ses défenses naturelles.

: en rééquilibrant l’énergie du corps, il soutient ses défenses naturelles. Amélioration de la circulation sanguine et lymphatique : cela permet une meilleure oxygénation des tissus et une élimination plus efficace des toxines.

« Le toucher shiatsu est une forme de communication avec le corps, une invitation à relâcher ce qui doit l’être. »

Effets sur l’esprit

Le shiatsu ne traite pas seulement les symptômes physiques, il agit aussi sur le mental :

Il favorise un état de relaxation profonde qui améliore le sommeil.

qui améliore le sommeil. Il aide à mieux gérer les émotions négatives comme l’anxiété ou la colère.

comme l’anxiété ou la colère. Il renforce la connexion entre le corps et l’esprit, ce qui permet une meilleure écoute de soi.

Certaines personnes consultent aussi un praticien en shiatsu pour accompagner des périodes difficiles, comme un deuil ou un burn-out, en raison de ses effets apaisants et rééquilibrants.

Déroulement d’une séance de shiatsu

Une séance de shiatsu dure généralement entre 45 minutes et une heure. Elle se déroule sur un futon, un tapis au sol ou parfois sur une table de massage.

Les étapes clés d’une séance

Échange avec le praticien : un entretien préliminaire permet de cerner les besoins du patient et de repérer d’éventuels déséquilibres énergétiques. Mise en condition : le patient reste habillé dans des vêtements souples. Le praticien commence souvent par une prise de contact douce, afin d’harmoniser son énergie avec celle du receveur. Application des pressions : en fonction des besoins, le praticien utilise ses doigts, ses paumes, voire ses coudes pour exercer des pressions le long des méridiens. Mobilisations et étirements : certaines techniques impliquent des étirements doux pour libérer les tensions et améliorer la circulation de l’énergie. Clôture de la séance : après le soin, un moment de repos est souvent conseillé afin de laisser le corps intégrer les effets du traitement.

« Après une séance de shiatsu, le corps parle : il exprime ce qu’il retient depuis longtemps. »

Il est fréquent de ressentir une profonde détente, voire une légère fatigue après la séance. Cela est normal, car le corps s’ajuste aux nouvelles circulations énergétiques mises en place.

Le shiatsu pour qui ?

Le shiatsu s’adresse à un large public, des enfants aux personnes âgées, car il est non invasif et doux. Cependant, certaines précautions doivent être prises dans certains cas.

Indications principales

Le shiatsu est particulièrement recommandé pour :

Les personnes stressées ou en état de fatigue chronique.

Les individus souffrant de tensions musculaires ou de douleurs chroniques (maux de dos, migraines, douleurs articulaires).

Ceux qui traversent des troubles du sommeil ou des déséquilibres émotionnels.

Contre-indications

Bien que bénéfique, le shiatsu est déconseillé dans certaines situations :

En cas de fracture, d’infection aiguë ou de fièvre élevée .

. Chez les femmes enceintes, sauf si le praticien est formé à l’accompagnement spécifique.

Pour les personnes atteintes de maladies graves comme le cancer, à moins d’un avis médical favorable.

« Écouter son corps est la première étape vers l’équilibre. Le shiatsu nous y invite en douceur. »

Différences entre shiatsu et autres techniques manuelles

Le shiatsu est souvent comparé à d’autres pratiques corporelles comme le massage thaïlandais, le reiki ou l’acupuncture. Pourtant, il s’en distingue par plusieurs aspects :

Contrairement au massage classique , il ne se concentre pas uniquement sur les muscles, mais agit sur l’énergie globale du corps.

, il ne se concentre pas uniquement sur les muscles, mais agit sur l’énergie globale du corps. À la différence de l’ acupuncture , il ne nécessite pas l’utilisation d’aiguilles.

, il ne nécessite pas l’utilisation d’aiguilles. Par rapport au reiki, qui est une approche énergétique pure, le shiatsu combine travail énergétique et manipulations physiques.

Ces particularités font du shiatsu une méthode unique, à la croisée des chemins entre relaxation, thérapie manuelle et harmonisation énergétique.

Conclusion

Le shiatsu est bien plus qu’un simple soin relaxant : c’est une approche holistique du bien-être qui vise à rétablir l’équilibre énergétique du corps et de l’esprit. En libérant les tensions et en stimulant les forces d’auto-guérison, il permet de retrouver une harmonie intérieure durable.

Accessible à tous, il constitue une excellente méthode pour mieux gérer le stress, soulager des douleurs chroniques et améliorer sa qualité de vie au quotidien. Que ce soit pour un moment de détente ou un accompagnement thérapeutique, le shiatsu offre une réponse adaptée aux besoins de chacun.