Longévité, microbiote intestinal, vieillissement, inflammation chronique, télomères, immunité, zones bleues, alimentation, santé digestive… Anne Ghesquière reçoit le Dr William Berrebi, gastro-entérologue et expert du microbiote. 90 % de notre longévité se joue dans nos choix quotidiens, bien vieillir n’est pas de la chance, c’est une stratégie ! Alors comment alors peut-on réellement agir sur sa longévité ? Le vieillissement est-il inscrit dans nos gènes ? Quel rôle joue le microbiote intestinal dans l’immunité, l’inflammation et la protection de nos cellules ? Comment préserver ses télomères et ralentir le vieillissement biologique ? À travers les découvertes scientifiques les plus récentes et l’étude des centenaires et des zones bleues, le Dr William Berrebi partage des leviers simples mais puissants pour allonger l’espérance de vie en pleine santé.