Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Maladie de Charcot: courir pour vivre Il y a un deux ans et demi, Lorène Vivier, 37 ans, a été diagnostiquée atteinte de la maladie...

Conférence Vivre longtemps, en restant jeune et en bonne santé Le vieillissement n’est pas une maladie ! Dans le cadre de l’opération Télévie, le professeur Vincent Castronovo donnait les...

Article Peut-on faire du sport après un tatouage ? Le tatouage est une forme d’art corporel qui a gagné en popularité au fil des années. Cependant, pour les...

Documentaire Ceci est mon sang : les règles des femmes L’histoire commune des femmes s’écrit avec le sang. Celui qui s’écoule chaque mois de la puberté à la ménopause....

Documentaire Influenceuses accros au sport Exhiber un corps parfait… à tout prix ? Un nombre grandissant de sportives, les « fit girls », se saisissent des...

Conférence Si on remettait des légumineuses dans nos assiettes ? Et si le coco paimpolais et la mogette de Vendée pouvaient sauver l’humanité ? En vous dévoilant les pouvoirs...

Article Comment enlever un grain de beauté ? Les grains de beauté, ou nævus, sont des taches cutanées communes qui apparaissent généralement pendant l’enfance ou l’adolescence. Bien...

Documentaire Héros du quotidien : les proches aidants Un « proche aidant », ça peut être vous, ça peut être moi. C’est en tout cas, un parent, un ami,...

Documentaire Amnésie & hypermnésie Qu’est-ce que l’amnésie, d’où vient-elle et comment vit-on lorsqu’un trou noir remplace nos souvenirs?

Article Le sommeil, un allié pour la santé cardiaque Le sommeil, par sa nature même, est un facteur essentiel dans le renforcement de notre santé cardiaque. Souvent mis...

Documentaire Assiette tous risques – Manger peut nuire à la santé Trois journalistes ont été les cobayes d’une expérience inédite. Chacun suivant un régime alimentaire spécifique, ils ont été soumis...

Article Le konjac et ses multiples bienfaits Le konjac, aussi connu sous son nom scientifique, Amorphophallus konjac, est une plante à rhizome qui trouve son habitat...

Documentaire Le mystère des enfants sans bras Dans l’Ain, le Morbihan et en Loire-Atlantique, sur des périmètres très restreints, 15 enfants sont nés avec ce handicap...

Podcast Drogues et sexe : le chemsex, un phénomène à risque expliqué Le chemsex, une pratique qui combine l’usage de drogues et des rapports sexuels, toucherait entre 100 000 et 200...

Documentaire Le diable rouge africain : un piment volcanique aux nombreuses vertus Ce piment est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle pour protéger les habitants des parasites.

Article Pourquoi il ne faut jamais boire une bouteille en plastique oubliée dans une voiture Lors d’une canicule, laisser une bouteille d’eau en plastique dans une voiture peut sembler anodin, mais cela comporte des...

Article Bœuf séché : bon pour la santé ? Le bœuf séché, souvent connu sous le nom de « bœuf jerky », est devenu une collation incontournable pour beaucoup de...

Documentaire Ma maison, c’est l’hôpital Le centre accueille des enfants de la naissance à 17 ans et prends en charge toutes les pathologies en...

Documentaire Enceinte à 41 ans : sa grossesse pas comme les autres À 41 ans, Laurence, une maman rock’n’roll, attend son troisième enfant malgré des problèmes de santé et des crises...