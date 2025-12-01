Comment imaginez-vous vos propres funérailles ? Voici Emma Acker, elle est thanadoula et elle accompagne les personnes en fin de vie et celles qui prennent soin d’elles, leurs familles, leurs amis. À New York, elle reçoit des aidants afin de parler de la mort dans une atmosphère détendue. Et pour briser le tabou, elle leur propose d’imaginer leurs propres funérailles…