Documentaire

Louis a 81 ans. Conduire un avion, c’est toute sa vie. Son premier vol était en 1947 et depuis, il n’a jamais arrêté. Pour lui pas question de retraite, il veut rester pilote professionnel. Aujourd’hui, nous vivons de plus en plus vieux et en meilleure santé. Résultat : de nombreux séniors veulent continuer à travailler et rester utiles à la société.

Un documentaire d’Hélène Gombert