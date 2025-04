Documentaire

Décorateur ou architecte d’intérieur ?

Depuis quelques années, les Français se passionnent pour la décoration d’intérieur. Jusqu’il y a peu, demander à un décorateur de refaire son intérieur, c’était réservé à de riches propriétaires. De nos jours, le métier s’est démocratisé. Du choix d’une simple affiche tendance disponible surà la rénovation complète d’un logement ou d’un bureau, ses compétences sont vastes.

La première question à se poser lorsque l’on a un projet de décoration, c’est savoir si l’on a besoin d’un décorateur ou bien d’un architecte d’intérieur. En fait, de ce que vous souhaitez mettre comme budget dépendra ce choix. En effet, si vous souhaitez juste changer les couleurs, le mobilier, les luminaires et recréer une ambiance tout en gardant les volumes et la structure de base, alors vous devriez plutôt faire appel à un décorateur d’intérieur. Par contre, si vous souhaitez personnaliser complètement votre espace, modifier les volumes ou encore dessiner du sur-mesure, alors il vous faudra peut-être faire appel plutôt à un architecte d’intérieur . Après, ces deux métiers se complètent fortement : il existe des décorateurs qui réalisent de l’architecture d’intérieur et inversement, il y a des architectes qui peuvent s’occuper aussi de la décoration.

Pourquoi faire appel à un décorateur ?

Tout simplement pour y voir plus clair et vous conforter dans vos choix. Les gens ont des idées, mais celles-ci partent dans tous les sens et ils ont donc du mal à opérer un choix. Choisir, c’est renoncer. Un décorateur va vous permettre d’avancer et de prendre des bonnes décisions adaptées à un style qui vous plaît à votre intérieur. Le premier réflexe est souvent de commencer par feuilleter des magazines pour s’inspirer des tendances du moment. C’est super, mais comment savoir si cela s’adapte à votre chez vous ? C’est là qu’intervient le décorateur, qui sera en mesure d’harmoniser votre espace à votre désir. Un décorateur est lui-même un passionné qui, grâce à son expérience, ses astuces et son ingéniosité, vous permettra de trouver des solutions pour :

mieux exploiter votre intérieur

trouver des solutions à vos problématiques

réduire votre budget

vous faire gagner du temps

Comment bien être certain de bien marier les couleurs ? Comment être sûr du nombre de matériaux que l’on peut associer ? La table de salon n’est-elle pas trop grande ? Autant de questions auxquelles un décorateur peut répondre en évitant aussi des faux pas. Le travail d’un décorateur est aussi de vous faire profiter de son carnet d’adresses et de trouver les bons artisans.

Un véritable professionnel