Documentaire

Ils sont plus de 150 000 vigiles et agents de sécurité en France qui surveillent centres commerciaux, galeries marchandes et lieux publics. En général, ils sont très mal payés et leur travail est pénible. Il leur faut aussi obtenir une carte professionnelle pour ne pas se faire épingler par les contrôleurs de l’État. Alors, recruter est devenu une tâche compliquée et presque la moitié des offres ne sont pas pourvues. Beaucoup de sociétés se spécialisent dans la formation. Mais est-elle vraiment efficace ? Les agents de sécurité ont-ils vraiment les moyens de nous protéger ?

Un documentaire de Vincent Martin