Le secteur funéraire européen est en croissance constante, et la Covid a suscité des vocations. En France, les nouveaux « croque-morts » parlent librement de leur métier, questionnent notre rapport à la mort, et accompagnent la mue des rites funéraires : plus personnalisés, respectueux de l’environnement, numériques, et moins tabous.

Près d’un Français sur deux envisage une cérémonie laïque pour ses funérailles. La crémation, quasi-inexistante il y a trente ans, concerne aujourd’hui plus d’un tiers des obsèques. À ces évolutions de la société, la nouvelle génération de ceux que l’on appelle encore les croque-morts tente de répondre en proposant de nouveaux rites. Thanatopracteurs, maîtres de cérémonie, conseillers funéraires… : rencontre avec ces professionnels pour qui la mort n’est plus un tabou.

Guillaume Loiseau, conseiller funéraire et maître de cérémonie, est aussi professeur à l’École nationale des métiers du funéraire. Il dresse un constat : les familles des défunts sont trop souvent frustrées par des cérémonies standardisées. Pour lui, il faut proposer du sur-mesure pour aussi faire des obsèques un bon souvenir. Nous le suivrons à l’école où il tente d’apprendre à ses élèves à concevoir des cérémonies presque comme des spectacles.

Stéphanie est thanatopractrice, l’un des métiers les plus tabous du funéraire. Elle s’occupe des soins de conservation des défunts et partage les coulisses de son métier sur les réseaux sociaux. À sa grande surprise, son métier passionne.

Sarah Dumont, ancienne journaliste, a décidé de créer le premier média français entièrement consacré à la mort, Happy End. Sur son site, elle recense toutes les nouveautés du secteur, de la possibilité de mettre un QR code sur les tombes aux agences spécialisées dans la dispersion de cendre en mer Méditerranée. Elle organise aussi les « apéros de la mort », des réunions conviviales autour d’un plateau de charcuterie et d’un verre de vin, ouvertes à tous ceux qui éprouvent le besoin d’échanger sur le deuil.

Disponible jusqu’au 24/01/2026