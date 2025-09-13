Ressources Dans la même catégorie

Article L’histoire de l’art en 10 tableaux L’histoire de l’art est un vaste récit qui traverse les siècles, reflétant les aspirations, les croyances et les transformations...

Podcast La Joconde – Histoires de peintures L’historien de l’art Daniel Arasse analyse le tableau de Léonard de Vinci, « fascinant par sa densité et sa sobriété »...

Documentaire L’intuition en couleurs, dans l’atelier secret de Luc Marelli Luc Marelli est le peintre des couleurs en très grands formats. Après 33 ans de labeur, l’artiste genevois imagine...

Conférence Le blanc : histoire et symbolique d’une couleur Conférence donnée par Michel Pastoureau, historien des couleurs, des images et des symboles, le jeudi 27 février 2020 à...

Documentaire Paul Cézanne | Les plus grands peintres du monde À la fin du XIXe siècle, Paul CÉZANNE s’isole dans sa recherche de l’absolu en peinture et puise inlassablement...

Documentaire Van Gogh | Les plus grands peintres du monde Au cours de sa courte carrière, qui a duré une dizaine d’années, Vincent Van Gogh a produit plus de...

Article Animaux dans l’art : un voyage érudit à travers les siècles Résumé des points abordésDes grottes préhistoriques aux temples antiques : les premières images animalesLe Moyen Âge et ses bestiaires...

Podcast John Constable, le peintre-météorologue qui avait la tête dans les nuages Ayant consacré sa vie à l’art du paysage, ce peintre-météorologue a fait du ciel un objet d’études scientifiques. Voici...

Documentaire Graffiti Vandal : les démarches invisibles Documentaire filmé de 2020 à 2021 dans plusieurs villes de France. Par ordre d’apparition : Les punchlines du périph’...

Conférence L’aventure impressionniste – La technique On reconnaît les peintures impressionnistes à leur gamme colorée et leur touche rapide, mais en réalité chacun des peintres...

Documentaire Léonard De Vinci – Les Grands Maîtres de la Peinture Léonard De Vinci, peintre, architecte, médecin, inventeur en avance sur son époque, a impressionné et continue aujourd’hui encore de...

Documentaire Claude Monet – 150 ans d’impressionnisme Il y a 150 ans se tenait à Paris la première exposition de peintres impressionnistes. À l’époque, cette façon...

Documentaire Toulouse-Lautrec, l’insaisissable Ses portraits de prostituées et de danseuses de cabaret sont parmi les plus cotés au monde. Plongée dans l’œuvre...

Documentaire Le surréalisme au féminin Le parcours de cinq artistes surréalistes qui se sont battues pour ne pas être cantonnées au rôle de muse...

Documentaire Bellini et Mantegna, peintres rivaux de la Renaissance Résonances entre deux figures révolutionnaires et rivales de l’art de la Renaissance italienne, Andrea Mantegna et son beau-frère Giovanni...

Article L’influence de Van Gogh sur l’art moderne Vincent van Gogh, l’un des peintres les plus célèbres de l’histoire de l’art, a laissé une empreinte indélébile sur...

Documentaire Édouard Manet | Ses premières toiles font scandale Totalement en rupture avec la peinture très académique de son époque, Manet a bouleversé le monde de l’art en...