Vasily Kandinsky est l’un des fondateurs de l’art abstrait, et est généralement considéré comme l’auteur de la première œuvre non figurative de l’histoire de l’art moderne, une aquarelle de 1910 dite « abstraite ». Il est considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle, aux côtés de Picasso et de Matisse.
Réalisateur : Jacques VICHET