Documentaire

Symbole absolu de l’art occidental, la Joconde fascine depuis des siècles. Du Louvre aux expositions internationales, elle suscite admiration et obsession. Entre mythe et réalité, ce tableau a été volé, restauré, transporté aux quatre coins du monde et analysé sous toutes les coutures. Son célèbre sourire intrigue, et son regard semble suivre chaque spectateur. Pourquoi ce portrait a-t-il atteint une célébrité mondiale ? De Léonard de Vinci aux artistes modernes, en passant par les polémiques et les légendes, cette œuvre devenue icône se dévoile à travers son histoire mouvementée et son incroyable influence sur la culture populaire.

Réalisation : Jean-Claude Bringuier