Conférence



L’écologie, le progrès et la décroissance sont trois concepts qui, malgré leur apparente contradiction, se croisent et s’entrelacent dans le débat contemporain sur l’avenir de notre planète. La tension entre ces concepts est palpable. D’un côté, la croissance économique et le progrès technologique offrent des solutions potentielles aux défis environnementaux, telles que les énergies renouvelables et les technologies de réduction des émissions. De l’autre, la décroissance remet en question la viabilité de ces solutions en arguant que les problèmes structurels nécessitent des changements plus profonds dans notre manière de vivre et de consommer. Cette perspective suggère que l’innovation technologique, bien que bénéfique, ne peut pas compenser les dégâts causés par une exploitation excessive des ressources et une consommation insoutenable.