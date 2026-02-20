Documentaire

Depuis une dizaine d’années, les Etats-Unis sont plus lourdement touchés par les phénomènes naturels extrêmes.

En 2012, l’ouragan Sandy frappe de plein fouet la côte Est et paralyse la ville de New York pendant 8 jours. Six mois plus tard, la petite ville de Moore, dans l’Oklahoma, est anéantie par deux tornades.

Bilan : 24 morts et des quartiers entiers rayés de la carte. Le gaz de schiste fait aussi débat, notamment avec la méthode d’extraction par fracturation hydraulique, qui pollue gravement les nappes phréatiques. Face à la multiplication de ces phénomènes, les Etats-Unis font la sourde oreille.

Un film de Morad Aït-Habbouche

