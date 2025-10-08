Voyage en avion et durabilité peuvent-ils cohabiter ? D’abord musicien professionnel au sein de grands orchestres classiques, André Schneider a travaillé comme docteur en informatique auprès d’IBM. Il a ensuite travaillé pour le World Economic Forum (WEF). Après quelques années comme consultant dans le développement durable, André a rejoint pour trois ans l’EPFL comme vice-président. Depuis septembre 2016, André est le directeur général de Genève Aéroport. André est le président de l’association des aéroports internationaux de Suisse ; de l’innovation board de l’Aviation Research Centre Switzerland.