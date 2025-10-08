Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’Océan, le climat et nous L’océan est le cœur battant de notre planète, un régulateur invisible mais essentiel de la machine climatique. Il absorbe...

Conférence Comment semer la pluie ? À l’hectare, une pluviométrie annuelle de 250 mm correspond à un volume annuel de 2500 m³ d’eau. Une pluviométrie...

Documentaire Le carton recyclé souvent dangereux Malgré les efforts, le carton recyclé contient toujours des huiles minérales

Podcast Quelles sont les nouvelles façons d’explorer l’océan ? Dans cet épisode, Jean-Luc Jung, chef de la station marine de Dinard et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle...

Conférence La fusion nucléaire est-elle la clé pour sauver la planète ? La fusion nucléaire pourrait-elle devenir une réponse aux crises énergétiques et climatiques mondiales ? En tant que source d’énergie...

Documentaire Des paysages qui s’écoutent Écouter les paysages plutôt que les regarder. Voici l’approche qu’utilisent Anne Sourdril et Luc Barbaro pour leur projet de...

Documentaire Un glacier sur écoute En raison du réchauffement climatique, le glacier d’Argentière, situé dans le massif du Mont-Blanc, perd environ un mètre d’épaisseur...

Documentaire Les îles Kiribati, condamnées à disparaître sous les eaux Pendant des siècles, les habitants de ces îles coralliennes ont vécu paisiblement. Mais aujourd’hui, les Kiribati, qui se situent...

Documentaire Une mer en furie – Iles du Ponant, les sentinelles du climat Les îles du Ponant défient les éléments déchaînés de l’océan Atlantique. Au large de la Bretagne, les îles de...

Documentaire Pouvons-nous refroidir la planète ? Sommes-nous condamnés à cuire à petit feu ? Capture du CO2 pour le recycler, éclaircir les nuages pour mieux...

Documentaire Antilles : d’ici à 2040, des îles pourraient devenir inhabitables Enquête dans les îles de l’arc antillais, entre le tropique du Cancer et l’équateur, sur les conséquences du réchauffement...

Documentaire La Méditerranée va-t-elle passer l’été ? La Méditerranée va-t-elle bientôt devenir la plus grande mer morte du monde ? Alors qu’elle abrite 10 % de...

Podcast Biodiversité en danger “Biodiversité” : ce mot a été proposé en 1986 par des scientifiques américains pour désigner l’ensemble des êtres vivants...

Documentaire Crevettes de Madagascar : à l’ombre de la mangrove « On n’est pas venus à Madagascar par hasard ! On a d’abord fait le tour du monde pour voir...

Conférence Devenir gardiens de la nature Devenir gardiens de la nature n’est plus une option, c’est une nécessité. À l’heure où les écosystèmes s’effondrent et...

Documentaire Les gardiens des mers Les chalutiers européens ont vidé leurs propres eaux. Ils sont apparus il y a peu au sud, non loin...