Documentaire



Des vacances de rêve à prix doux : l’ile de Bali, la plus visitée des îles indonésiennes, propose du soleil toute l’année, une population particulièrement accueillante, des plages paradisiaques, spots rêvés des surfeurs et des sites magnifiques… L’ile des Dieux offre de l’exotisme à petit prix, et fascine toujours plus. Bali ressemble à s’y méprendre au paradis ! Mais derrière la carte postale, se cache un deuxième visage. L’ile est prise d’assaut par de riches étrangers qui font construire de luxueuses villas sans respect pour l’environnement. Bali est au bord de l’étouffement : surpopulation, pollution, embouteillages monstres, bétonnage des côtes, pénurie d’eau, destruction des richesses naturelles et culturelles sont les défis auxquelles l’île est aujourd’hui confrontée. Les Balinais sont en train de perdre leurs terres au profit d’hôtels ou de villas, mais ils risquent aussi de perdre leur âme. Tiraillée entre modernité et traditions ancestrales, Bali enchaine ses fous, persuadés qu’il s’agit de sorcellerie, et la jeunesse de l’ile perd pied… Le rêve balinais n’est pas extensible, n’en déplaise aux autorités locales, et l’ile risque bien de devenir un enfer si aucune mesure n’est prise…

Réalisateur : Delhomme Laurent