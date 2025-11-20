L’agro-écologie au vignoble ouvre aujourd’hui des horizons d’une ampleur insoupçonnée, révélant un champ d’innovations capable de transformer profondément les pratiques viticoles. À l’heure où les sols se fragilisent, où la biodiversité recule et où les aléas climatiques s’intensifient, les vignerons cherchent des trajectoires cohérentes, durables et économiquement viables. L’agro-écologie répond à cette quête en proposant une vision globale, dans laquelle le sol, la plante, le climat et les organismes vivants interagissent de manière harmonieuse plutôt que d’être contraints par des interventions systématiques.