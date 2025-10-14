Documentaire

Qui n’a pas rêvé de pouvoir se baigner dans son jardin ? Andrea Münnich, pisciniste en Thuringe, s’efforce de faire de ce rêve une réalité en misant sur des solutions durables. Malgré la sécheresse, son entreprise familiale ne chôme pas.

À deux pas de là, les employés du syndicat intercommunal des eaux de Saalfeld-Rudolstadt sont préoccupés. Malgré de fortes précipitations estivales, le niveau des nappes phréatiques diminue, un phénomène désormais récurrent. Cette année encore, des camions-citernes ont dû assurer l’approvisionnement de certaines communes. Y aura-t-il encore de l’eau pour tout le monde à l’avenir ?

Reportage disponible jusqu’au 25/09/2026