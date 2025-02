Conférence

Trouver des moyens plus durables de produire de la nourriture est un défi majeur pour l’humanité face à l’extinction de la biodiversité et au changement climatique. Deux stratégies ont été proposées et débattues dans le cadre du pacte vert pour l’Europe : la réduction des pesticides et la préservation des habitats (semi-naturels). A travers plusieurs travaux en agroforesterie (intra-parcellaire et bocagère), nous observons qu’il est possible et même préférable de combiner ces deux stratégies pour rendre l’agriculture plus multifonctionnelle.