Documentaire

Au coeur des forêts primaires, cinq gardiens se lèvent pour enrayer la destruction de ces poumons verts indispensables à notre planète. Dans ce volet : au Gabon, le chef et guérisseur Hilarion Kassa Moussavou s’initie au rôle de défenseur de la forêt.

La forêt du bassin du Congo abrite la première réserve mondiale de carbone. Bien plus qu’un espace physique, elle peut représenter aussi la régénérescence spirituelle de l’humanité, à condition de la respecter : c’est ce message que porte Hilarion Kassa Moussavou, surnommé “Mambongo”, connaisseur hors pair des vertus médicinales de la végétation tropicale. Pour préparer la cérémonie traditionnelle du bwiti, le guérisseur gabonais part à la rencontre des protecteurs d’un patrimoine menacé par l’industrie forestière.

Fortes personnalités

Du ballet de camions chargés de grumes à la flamme des derricks, nombreux sont les visages d’une déforestation qui n’épargne aucun continent. En cinquante ans, les cris d’alarme de plus en plus insistants sur le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité se sont avérés impuissants à enrayer ce processus mortifère. Pourtant, des consciences font face à l’urgence, se mobilisent et innovent. Dans les cultures locales en lien étroit avec la nature se joue l’universel, comme en témoignent les leaders autochtones de cette somptueuse série documentaire – servie par la musique de Piers Faccini –, en lutte pour la survie des cinq dernières grandes forêts primaires du globe : Twyla l’Amérindienne (Canada), Tumursukh le Mongol, Mambongo le Gabonais, Mundiya le Papou et Benki le Brésilien. Loin de folkloriser leurs combats, Gardiens de la forêt nous invite à refaire, tant qu’il est temps, une place à leur vision du monde. À l’écoute de ces fortes personnalités, indissociables des écosystèmes qu’elles défendent, une reconnexion s’opère, en rupture radicale avec la réification et la marchandisation de la nature devenues notre ordinaire.

Série documentaire (France, 2023, 52mn)

