La question est lourde, mais la réponse est : oui, dans de nombreux cas, les sols à l’agonie peuvent être sauvés — à condition d’agir vite, avec des stratégies adaptées, et une vision à long terme.
À deux mois de la COP30, l’Europe recule et les coalitions fossiles s’imposent. Comment sauver l’Accord de Paris et...
En Arizona, il n’est pas rare de voir des rivières à sec. Certaines ne coulent que sur certaines portions...
Si la recherche scientifique a déjà permis d’énormes progrès dans le domaine des prévisions météorologiques, en ce qui concerne...
C’est une région qui se réchauffe quatre fois plus rapidement que le reste du globe. En Arctique, il est...
La transition énergétique est en marche, et avec elle, une évolution de notre réseau électrique est essentielle. Des tendances...
Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Lionel Astruc, journaliste et écrivain. Comment effectuer sa transition écologique ? Doit-on se...
Aujourd’hui, le feu est devenu synonyme de destruction, avec des incendies de plus en plus ravageurs émettant d’énormes quantités...
Quand on offre un bouquet de fleurs, on offre bien souvent un bouquet de pesticides et de pollution au...
L’électricité « biomasse » débarque en France. Estampillée verte et renouvelable, cette énergie produite par la combustion du bois...
A l’instar de nombreuses régions littorales au travers le monde, la Bretagne a un lien étroit avec ses ressources...
Glyphosate, reconnu comme l’herbicide le plus largement utilisé dans le monde, figure dans de nombreux débats environnementaux et de...
En Sibérie, Sergueï Zimov et son fils Nikita tentent de ralentir le dégel du permafrost, véritable bombe à retardement climatique, en recréant l’écosystème de l’âge de...
En théorie, pour arrêter un feu, il faut l’éteindre. Cette opération s’effectue généralement dans un moment de crise restreint....
On parle de recyclage, de traitement des déchets, de réduction des emballages, mais avez-vous jamais essayé de vous passer...
Dans cet épisode, découvrez comment les pôles nous renseignent sur notre histoire climatique comme sur l’avenir de notre biodiversité....
Cet été, la canicule, les incendies de forêt et la sécheresse ont frappé toute l’Europe. Le changement climatique est...
\r\nLa dégradation du littoral tunisien a, pendant longtemps, peu préoccupé le gouvernement, mais les nouvelles autorités semblent y être...
Un Noël sans sapin ? Inimaginable pour la plupart d’entre nous ! En Allemagne, près de 30 millions de spécimens orneront...
Les déchets plastiques constituent une pollution qui touche l’océan mondial. Les courants transportent ces déchets en mer et les...
Les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur l’île rouge. Dans le sud-ouest du pays, le sable, balayé par des...
