Documentaire

Un décor de carte postale menacé par les pires scénarios géologiques. Tourisme de masse, érosion, tsunamis, volcans : l’archipel d’Hawaï vacille sous la pression. Avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise, Hawaï incarne le rêve tropical. Mais sous ce décor idyllique, la réalité est tout autre : montée des eaux, coulées de lave, infrastructures en péril. L’île est un laboratoire du changement climatique, du risque volcanique et des dérives de l’urbanisation. Le documentaire explore les menaces croissantes qui pèsent sur l’archipel : érosion littorale, tsunamis récurrents, pression immobilière dans des zones à risque, et une population tiraillée entre attachement à la terre et nécessité de fuir. À travers les témoignages de scientifiques, habitants et gardiens de la mémoire locale, ce film interroge : combien de temps ce « paradis » pourra-t-il résister ?