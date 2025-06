Documentaire

C’est LE mode de cuisson traditionnel polynésien par excellence ! L’Ahi ma’a est un four utilisé pour préparer les plats de fête. Un trou est creusé dans le sol et rempli de morceaux de bois et de pierres volcaniques. Une couche de feuilles de bananier est disposée au-dessus du trou, et les ingrédients sont placés dessus pour cuire. Cela peut demander beaucoup de travail et de préparations, mais le résultat en vaut la peine ! Nous avons posé notre caméra à Bora Bora, et avons rejoint une famille dans ce moment de rassemblement, pour observer chaque étape de ce délicieux plat fait avec amour.