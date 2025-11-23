Pollution industrielle, dégazages sauvages, algues vertes ou encore pollution domestique, des plages qui devraient faire le bonheur des vacanciers sont régulièrement interdites à la baignade. A l’approche de l’été, les initiatives se multiplient pour nous rassurer sur l’état de nos rivages. Peut-on profiter en toute confiance de toutes les plages de France ?
Réalisateur : Florent Quet