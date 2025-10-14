Article

La question de la quantité maximale quotidienne d’œufs que l’on peut consommer suscite souvent des débats. Ce sont une source riche en protéines, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait un aliment de choix dans de nombreux régimes alimentaires.

Cependant, leur teneur en cholestérol a conduit à des recommandations variées quant à leur consommation.

Pendant longtemps, les œufs ont été perçus comme des aliments à consommer avec modération à cause de leur taux élevé de cholestérol.

Toutefois, des recherches récentes ont montré que l’impact du cholestérol alimentaire sur le cholestérol sanguin est moindre que ce qu’on pensait auparavant. En réalité, pour la majorité des gens, leur consommation n’entraîne pas d’augmentation significative du cholestérol sanguin.

Cependant, il est important de noter que les réactions peuvent varier d’une personne à l’autre.

Les autorités sanitaires, telles que l’American Heart Association, ont revu leurs recommandations et considèrent désormais qu’un œuf par jour peut être inclus dans un régime alimentaire sain pour la plupart des individus.

En fait, en consommer un par jour est associé à un faible risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes en bonne santé. Cela dit, il est crucial de prendre en compte l’ensemble de l’alimentation et du mode de vie.

Pour les individus souffrant de problèmes de santé spécifiques, comme le diabète ou l’hypercholestérolémie, il est conseillé de consulter un professionnel de santé. Ces personnes pourraient avoir besoin d’ajuster leur consommation en fonction de leurs besoins nutritionnels individuels.

En termes pratiques, la quantité d’œufs qu’une personne peut consommer dépend largement de son régime alimentaire global et de ses besoins nutritionnels. Un individu actif et en bonne santé peut intégrer en plusieurs dans son alimentation quotidienne sans problème.

Toutefois, il est recommandé de les consommer dans le cadre d’une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et sources de protéines variées.