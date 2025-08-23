A Ainay le Château, petite bourgade de 1100 habitants dans le département de l’Allier, les coutumes ont la vie dure. Dans ce village, depuis plus d’un siècle, on accueille les malades mentaux à domicile. Au départ, il s’agissait de soulager les hôpitaux psychiatriques parisiens débordés, aujourd’hui au regard des excellents résultats obtenus l’expérience continue. A Ainay, une famille sur quatre accueille des patients, il y en a 280 en ville. Certains n’effectueront qu’un séjour de quelques mois, d’autres resteront des dizaines d’année dans leur famille d’accueil.