Beauté, visage, émotions, vieillissement, réflexologie, bienveillance, soin holistique, énergie, féminin… Véritable miroir de nos émotions, notre visage porte la mémoire de nos expériences, de nos blocages, mais aussi de notre vitalité. Que dit-il de nous ? Comment lui redonner de l’éclat ? Quels sont les meilleurs geste de gym faciale ? En quoi notre est-il la mémoire de nos émotions, de nos blocages et de notre énergie vitale ? Prendre soin de son visage peut devenir un rituel de reconnexion profonde à soi. Virginie Théron nous invite à pratiquer des gestes simples (automassages, stimulation des points de réflexologie, exercices d’harmonisation) pour redonner éclat et fluidité à nos visages. Formée à la Gestalt-thérapie et au Kobido, elle propose une approche qui marie toucher conscient, réflexologie et écoute émotionnelle.