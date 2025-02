Documentaire

La France compte aujourd’hui 488 maternités ; en 1975, il y en avait 1 369. En quarante-quatre ans, les deux tiers des lieux où les femmes peuvent accoucher ont disparu. En première ligne, les « petites » maternités, avec moins de 300 accouchements pratiqués chaque année. Beaucoup sont situées dans des zones isolées. Conséquence : des femmes sont désormais contraintes de faire plus d’une heure de route pour accoucher. Ces fermetures font-elles courir un risque aux futures mamans et à leurs enfants ? De l’Indre au Jura, « Envoyé spécial » est allé à la rencontre de femmes enceintes qui se sentent abandonnées et inquiètes. Certaines études montreraient que plus il y a de kilomètres entre la maison et la maternité, plus l’accouchement est risqué. Un documentaire de Robin Braquet, Aurélie Clément et Baptiste Laigle (Bangumi).