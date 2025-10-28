Documentaire

Moment de convivialité, de partage culturel et de créativité, cuisiner est aussi une tâche quotidienne fatigante et chronophage, trop souvent déléguée aux femmes. Dans ce numéro, « Twist » part aux quatre coins de l’Europe à la rencontre de professionnels et s’interroge : la cuisine, plaisir ou corvée ?

Après un début de carrière dans des établissements prestigieux, Bledar Kola revient en Albanie et ouvre à Tirana son restaurant « Mullixhiu », un nom qui signifie meunier. Pour le grand chef, c’est l’occasion de redorer le blason de son pays en modernisant la cuisine paysanne traditionnelle et en intégrant des ingrédients locaux à ses créations gastronomiques. Aux fourneaux, il se sent profondément en accord avec lui-même.

Originaire d’Angleterre, la cheffe Letitia Clark a trouvé le bonheur en Sardaigne. Chez cette autrice culinaire, tout respire l’art de vivre à l’italienne. Préparer un bon plat de pâtes pour sa petite famille, quelle plus belle preuve d’amour ?

Le Brésilien Caique Tizzi met la gastronomie en scène. À la Berlin Art Week, il crée de véritables paysages comestibles avec sa performance « Slices of Latitude ». Au-delà du geste technique, il considère la cuisine comme un art vivant et une source de liberté.

Dans le tiers-lieu marseillais « Le Talus », la cuisine est synonyme de rapprochement social. Ici, une ancienne décharge de chantier a été transformée en potager collaboratif. Pour le chef Antoine Latour, qui nourrit souvent des centaines de personnes, bien manger, c’est le début du bonheur.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 05/10/2026