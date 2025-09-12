Documentaire

Ici, le miel n’est pas sauvage. Chaque famille a son arbre, et chaque individu sa ruche, fabriquée de ses propres mains. Pour cette tribu nomade, le lait et la viande sont les deux aliments de base. Le miel est surtout utilisé pour les négociations entre les futurs beaux-parents.

L’offre de miel facilite la négociation des accords de mariage. Selon les Hammers, tous les travaux liés à la vache et au miel sont l’apanage des hommes, car eux seuls sont considérés comme les véritables descendants de Bakimoro.

Documentaire : Extrait de « Devenir un homme en Afrique »

Réalisation : Jean Queyrat

