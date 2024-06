Documentaire



Bruxelles, mai 2018. Mark Zuckerberg fait face aux parlementaires européens qui fustigent le rôle joué par Facebook dans le référendum perdu sur le Brexit. Sûr de son impunité, le puissant patron du réseau social leur lance un « I’m sorry » faussement contrit, avant de quitter la salle précipitamment pour éviter de répondre aux questions embarrassantes. Furieux, les eurodéputés jurent de mettre fin au Far West du numérique dans lequel les géants de la Tech ont le pouvoir de faire basculer des élections et où leurs monopoles dictent les règles de l’économie. Pour la première fois, des projets de loi vont empêcher les tout-puissants patrons de la Silicon Valley de dormir sur leurs deux oreilles.

Pendant 18 mois, de Bruxelles à San Francisco, la caméra de Yann-Antony Noghès a suivi les législateurs européens, y compris lors de leurs échanges avec les lobbies qui dépensent des centaines de millions d’euros pour tenter d’influencer la loi.

Une immersion exclusive dans la fabrique de la loi et dans les coulisses d’une négociation historique, riche en rebondissements.