Documentaire

Avec Abdoul, un jeune écolier de CM2 d’un petit village du Nord du Sénégal, dans la région de St-Louis, vous découvrirez les réalités de l’éducation au Sénégal (l’école et son environnement, la vie en classe, les problématiques locales et générales, …) et ce pays, sa culture, à travers les activités d’Abdoul et de sa famille, son quotidien, ses jeux, …