Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans et envoyés en prison. Ce pays est le seul à ne pas avoir ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant et à juger ses enfants comme des adultes. De nombreux mineurs sont détenus dans des prisons pour adultes, mais la majorité d’entre eux sont envoyés dans des établissements pour mineurs. Notre équipe a eu accès à deux de ces installations, l’une au Texas et l’autre dans l’Utah.