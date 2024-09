Documentaire

Comment les colons extrémistes israéliens conquièrent-ils des terres en Cisjordanie. Enquête sur une mécanique de colonisation redoutable, fondée sur des avant-postes illégaux bâtis sur les collines.

Au lendemain de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les violences des colons israéliens contre les Palestiniens ont explosé en Cisjordanie. Mais en réalité, ces attaques étaient déjà en forte augmentation bien avant cette date. Au cœur de ces violences : des avant-postes illégaux créés par des colons extrémistes sur les collines de Cisjordanie.

Grâce à des images satellite, des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux, nous avons retracé l’histoire d’un de ces avant-postes et de son fondateur, responsable d’exactions contre des Palestiniens. Notre enquête montre comment il a bénéficié, à l’instar de nombreux avant-postes pourtant illégaux, du soutien direct et indirect de l’Etat israélien. Et comment ces colons accaparent des terres à force de harcèlement des communautés palestiniennes. Depuis l’arrivée de ministres d’extrême-droite dans le Gouvernement de Benyamin Netanyahou, le soutien à ces avant-postes s’est encore renforcé alors que la colonisation est un des principaux obstacles à la paix dans la région.

Réalisation : Poline Tchoubar et Valentin Petit

Rédacteur en chef : Sylvain Pak

Productrice : Alexandra Jousset

Capa Presse 2024

Disponible jusqu’au 05/08/2028