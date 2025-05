Documentaire

Il n’y a pas qu’en Corée que l’on fait faire des heures sup’ à ses enfants pour qu’ils intègrent les meilleures écoles. Aux Etats-Unis aussi, on biberonne ses rejetons à l’excellence. A New York, les maternelles d’élite sont prises d’assaut. Les candidats et leurs mamans postulent dès l’âge de 2 ans. Et comble du chic : les tests d’évaluation ressemblent à un entretien d’embauche, qui se prépare comme un oral de l’ENA ! De quoi rassurer les parents, pressés de transformer leurs bambins en bêtes de concours.