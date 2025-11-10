Documentaire

Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, pour fuir la violence de leur pays.

L’année dernière, plus d’un million de migrants ont été arrêtés aux Etats-Unis après y être entrés clandestinement. Là-bas, ils sont traités comme des criminels par l’administration Trump : envoyés en prison pendant des mois, équipés de bracelets électroniques, expulsés avant même d’avoir pu déposer une demande d’asile.

José, un jeune Salvadorien de 25 ans, menacé de mort par les gangs dans son pays, cherche aujourd’hui asile et protection aux Etats-Unis. Pendant plusieurs mois, notre équipe l’a suivi dans sa quête d’une vie meilleure : depuis son errance à Tijuana, au Mexique et son arrestation par les gardes-frontières américains jusqu’à son rendez-vous très étonnant devant un juge de l’immigration, à Baltimore, dans le Maryland. Des mois de galère entre prison, centre d’accueil et petits boulots pour survivre.

#USA #Mexique #Arte

