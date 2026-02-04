Documentaire

Au Venezuela, les réseaux criminels prospèrent autour d’un commerce inattendu : non pas la drogue, mais le carburant. Terre de pétrole par excellence, le pays concentre à lui seul une part colossale des réserves mondiales. Mais l’effondrement des cours a plongé l’économie dans le chaos, laissant la population privée de l’essentiel. L’essence est alors devenue une monnaie de survie.

Des milliers de Vénézuéliens se sont tournés vers la contrebande : acheter le carburant presque gratuitement et le revendre jusqu’à trente fois plus cher de l’autre côté de la frontière, en Colombie. Chaque jour, ils marchent pendant des heures, chargés de lourds bidons de 50 litres. Un commerce périlleux : les patrouilles militaires n’hésitent pas à ouvrir le feu. Pour la première fois, des caméras ont réussi à filmer ces nouveaux passeurs de l’ombre — une intrusion que personne n’avait souhaitée.