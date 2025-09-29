Les Yézidis sont les représentants d’une des plus vieilles communautés monothéistes au monde, dont le berceau se trouve en...
Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...
Pauvreté, catastrophes environnementales, conflits armés… La presse et les réseaux sociaux donnent souvent l’impression que tout va mal. Mais...
En Thaïlande, les concours de Miss ne sont pas ce qu’on croit
Depuis plus de 500 ans, de jeunes soldats suisses jurent de donner leur vie pour sauver celle du pape....
Épidémies, crises, attentats : Presque chaque semaine, des catastrophes, petites ou grandes, sont simulées en Allemagne. Cela va de...
Le 22 septembre 2025, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a rapporté que l’Ouzbékistan avait infligé...
De la porte de la Chapelle à la place Stalingrad, en passant par la porte de la Villette, des...
La mythologie irlandaise est fascinante, vibrante et pleine de symboles captivants, dont le plus significatif est sans doute le...
Amina Filali, une marocaine âgée de 16 ans, s’est suicidée après avoir été forcée de se marier à son...
Aujourd’hui, l’économie digitale croît sept fois plus vite que le reste de l’économie. Mais devancée par la Chine et...
Sur les routes verglacées et les lacs gelés de Finlande, des passionnés enchaînent les rallyes au volant de vieilles...
Marre de vous faire flasher par les radars automatiques qui poussent comme des champignons ? Passer son permis de...
Xochimilco est un lieu unique au monde. Ce quartier de Mexico possède 7500 hectares de canaux et d’îlots artificiels....
« Je n’ai jamais fait de pire voyage de ma vie » raconte le vieil homme assis à l’arrière...
La sécurité à tout prix, c’est ce que recherchent les riches en achetant une villa dans les résidences fermées,...
En Syrie, depuis cinq ans, des hommes ordinaires amassent des preuves de tous les crimes commis contre la population,...
L’esclavage, un mot fort qui nous pourrait nous renvoyer à une époque ancienne et révolue. Cependant, en Afrique, l’exploitation...
Devenir une personne dans une société en voie de déshumanisation représente un défi majeur, où l’individualité et la connectivité...
Cet été, ils ont failli laisser leur vie sur le lac Léman. A travers les vidéos filmées par les...
